ФСБ: смесь ядов британского производства убила бы офицера МО России за 20 минут

RT на русском

Пиво, предназначавшееся высокопоставленному военному Вооружённых сил России, содержало смесь ядов британского производства, которая способна вызвать мучительную смерть в течение 20 минут.

Об этом проинформировали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Там отметили, что в смеси были обнаружены колхицин и аналог боевого отравляющего вещества VX — третбутилбициклофосфат.

Ранее стало известно о задержании жителя ДНР, который пытался убить высокопоставленного российского военного отравленным пивом.