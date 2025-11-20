Пиво, предназначавшееся высокопоставленному военному Вооружённых сил России, содержало смесь ядов британского производства, которая способна вызвать мучительную смерть в течение 20 минут.

Об этом проинформировали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Там отметили, что в смеси были обнаружены колхицин и аналог боевого отравляющего вещества VX — третбутилбициклофосфат.

Ранее стало известно о задержании жителя ДНР, который пытался убить высокопоставленного российского военного отравленным пивом.