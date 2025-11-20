Мать криминального авторитета Марселя Гасанова упала в обморок после приговора

После того, как судья закрыл судебное заседание, а приставы попросили всех удалиться из зала, мать Гасанова прорвалась через ограждения к «аквариуму», где сидел ее сын. Приставы и полиция стали ее останавливать, но женщина начала на них кричать.

«Моего сына посадили ни за что! Он ни в чем не виноват!», – возмущалась женщина.

Выйдя в коридор, она упала без чувств. Ей сразу же начали оказывать помощь, хотели вызывать скорую. Когда женщина пришла в себя, она начала плакать: «ни одного свидетеля не допустили! за что?!». «ФедералПресс» ранее писал, что адвокат Марселя Гасанова рассказал, что его подзащитный собирал долги с должников управляющей компании, в которой был официально трудоустроен.