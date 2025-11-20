Автомобиль с оружием и наркотиками остановили на севере Москвы

На Волоколамском шоссе в столице сотрудники ДПС остановили автомобиль под управлением 26-летнего гостя столицы. В салоне были найдены пистолет и наркотическое вещество. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.

© Газета.Ru

«В результате досмотровых мероприятий был изъят пистолет. Исследование показало, что пистолет <...> пригоден для производства выстрелов. Кроме того, у водителя был обнаружен и изъят сверток с веществом массой около 1 грамма. Исследование установило, что содержимое свертка является наркотическим средством – мефедроном», — сообщает канал.

До этого в Санкт-Петербурге патрульный автомобиль врезался в легковую машину. ДТП произошло около метро «Адмиралтейская». На кадрах видно, что патрульная машина получила повреждения: у транспорта разбит капот и смят бампер, кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.