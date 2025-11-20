В горах Адыгеи ищут пропавшего туриста из Краснодара

В районе горы Тыбги в Адыгее пропал 42-летний турист из Краснодара, ведутся его поиски, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Мужчина отправился в поход с подругой, и 17 ноября решил самостоятельно подняться на вершину горы Тыбги на высоту 3064 метра. Спутница прождала его около суток в базовом лагере и днём 18 ноября сообщила о произошедшем сотрудникам Кавказского заповедника, спустившись в посёлок Гузерипль.

Его поиск вели на протяжении всего вчерашнего дня спасатели Адыгейского филиала Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.

«Спасатели по хребту поднялись на высоту около 3000 метров. К сожалению, мужчину обнаружить не удалось», — говорится в Telegram-канале.

Утром спасатели Южного РПСО МЧС России вылетели бортом Ка-32 из Сочи в район горы Тыбги для проведения поиска с воздуха. К операции привлечено девять спасателей и две единицы техники.

