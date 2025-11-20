На Урале задержали 14 поездов из-за возгорания цистерн с газовым конденсатом, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

По данным Интерфакса, четыре поезда вышли на основной маршрут с максимальной задержкой более восьми часов.

Ранее сообщалось, что десять поездов задержаны после возгорания вагонов.

ЧП произошло на границе Пермского края и Свердловской области.

Специалисты прилагают все усилия для восстановления штатного движения.