Пятый человек умер в Диснейленде во Флориде менее чем за месяц

В американском штате Флорида пять человек погибли в парке развлечений Диснейленд за последний месяц. Об этом сообщает таблоид TMZ со ссылкой на бюро судебно-медицинской экспертизы.

© Global look

По данным источника, смерть зафиксировали 8 ноября в районе курорта Disney Saratoga Springs Resort. Подробности инцидента не раскрываются.

Это уже пятый случай смерти на территории парка и гостиничных комплексов Disneyland за последний месяц. В публикации отмечается, что два из них были самоубийством.

Череда смертей началась с 60-летнего мужчины, который резко потерял сознание на одном из аттракционов. Врачи экстренно госпитализировали пострадавшего, однако спасти его не удалось.

10 октября в том же парке около искусственного озера «Лагуна Семи морей» аллигатор схватил двухлетнего мальчика и уплыл с ним, ребенка не смогли спасти. После произошедшего из озера выловили пять аллигаторов.

28 июня на Спортивной набережной во Владивостоке обрушился один из аттракционов, на котором в момент инцидента находился ребенок, получивший в результате произошедшего ушиб головы.