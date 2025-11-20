Российских школьниц заманивают в эскорт в ОАЭ под видом «модельных туров»

Под видом «модельных туров» в Объединенных Арабских Эмиратов родителей российских школьниц вынуждают подписывать нотариальное согласие на выезд в Дубай 16-летним дочерям. В итоге девушки попадают в эскорт в Дубае и их используют для организации вечеринок для шейхов. Об этом рассказал Telegram-канал Shot.

По информации канала, люди представляются агентами «модельной индустрии» и заманивают несовершеннолетних россиянок на всевозможные вечеринки. При этом девушкам предлагают дорогие подарки и заработок до четырех миллионов долларов вместе с «бонусами» в виде презентов от шейхов. После этого у девушек требуют записать видео с проходкой в купальнике и прислать фотографии.

Однако «модельные туры» являются, по сути, юридическим прикрытием от родителей подростков. Девушки, которые уже попали в такую схему утверждают, что все в итоге становится эскортом, говорится в публикации.

Еще в марте, после сообщений об избиении украинской модели Марии Ковальчук, российская ведущая и юрист Екатерина Гордон рассказала, что скандал с вечеринками арабских шейхов в стиле «Porto Party» обсуждают в англоязычном сегменте Интернета на протяжении нескольких лет. В центре внимания в том числе и жестокие извращения, которые происходят на подобных мероприятиях.