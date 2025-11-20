Обещают миллионы: как российских школьниц вербуют в «модельные туры»

Агенты так называемой «модельной индустрии» активно заманивают несовершеннолетних российских школьниц в Объединенные Арабские Эмираты, обещая им миллионные гонорары и бонусы в виде дорогих часов и телефонов. Об этой схеме пишет Life.ru.

По информации Telegram-канала Shot девочек убеждают, что они смогут заработать на «тусовках с шейхами» до четырех миллионов рублей за месяц, не считая бонусов в виде дорогих подарков. А чтобы легально вывезти несовершеннолетних школьниц, некоторым из которых нет и шестнадцати лет, агенты вынуждают родителей подписывать нотариальное согласие под предлогом участия в «модельных турах».

При этом родители даже не подозревают, что, давая согласие, они фактически отправляют девочек «прямиком в эскорт». В группе риска чаще всего оказываются девочки из неблагополучных семей, которые скрывают от родственников истинные цели поездки, отмечает издание.

«От потенциальных «моделей» требуют стандартный набор: прислать фотографии и записать видео с проходкой в купальнике. При этом сами вербовщики, по данным инсайдерских источников, с самого начала не особо скрывают истинный характер «тусовок» с шейхами», - говорится в статье.

Ранее 48-летняя депутат парламента Финляндии Анна Контула призналась, что с 16 лет работала в эскорте из-за «нехватки острых ощущений» и финансовых трудностей. Контула, являющаяся также доктором социологических наук, подчеркнула, что ее «нисколько не беспокоит реакция на ее биографию».