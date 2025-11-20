Российский ребенок умер после ожога медузы на острове Лангкави

Двухлетний мальчик из России скончался на острове Лангкави. Ребенка ужалила опасная медуза, после чего он четыре дня находился в реанимации.

© Соцсети

Сам инцидент произошел еще на выходных. Мальчик отдыхал на курорте с отцом и матерью. В тот злополучный день семья отправилась на пляж, где во время купания в море ребенка ужалила кубомедуза. Этот вид считается очень опасным, обитает в тропических и субтропических водах и может представлять угрозу для жизни человека.

«Он купался и вдруг закричал от боли. Мы быстро вынесли его на берег. Сын к этому моменту уже не дышал. Я пытался провести сердечно-легочную реанимацию. Подошли еще несколько туристов и отвели нас к спасателям. Они промыли ему рану уксусом, а затем отправили нас в больницу», – рассказал отец ребенка.

В госпитале Sultanah Bahiyah пострадавшего сразу перевели в реанимацию. Состояние оценивалось как критическое. За противоядием врачам пришлось ехать в соседний штат. Однако даже оно не помогло. Мальчик скончался на четвертый день. О трагедии сообщил сам отец.

По его словам, семья планирует кремировать тело ребенка, а затем прах доставить в Россию. Родители поблагодарили медиков за помощь и не намерены судиться с клиникой из-за случившегося.

После трагедии спасатели на острове усилили контроль на пляжах и предупредили туристов о необходимости соблюдать меры безопасности.