Что известно о попытке убийства высокопоставленного российского военного

Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на высокопоставленного офицера Минобороны РФ и задержали жителя Донецкой Народной Республики, который должен был передать военнослужащему отравленное пиво. Что известно о попытке убийства, разбирался «Рамблер».

Что произошло?

По данным ФСБ, подозреваемый был задержан в момент передачи двух упаковок пива. Он получил их от украинской спецслужбы и должен был передать офицеру Вооруженных сил РФ в качестве подарка, пишет ТАСС.

«Житель ДНР причастен к подготовке террористического акта с использованием боевых отравляющих веществ в отношении высокопоставленного офицера Министерства обороны РФ», - пояснили в Центре общественных связей ФСБ России.

Там отметили, что подозреваемый установил контакт с представителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины через мессенджер Telegram. С помощью беспилотников ему доставили взрывчатку, которую он хранил у себя дома. А для покушения на офицера агенту передали две упаковки с пивом.

Подозреваемый рассказал, что представитель ГУР обещал ему за убийство пять тысяч долларов, пишет РИА Новости.

«Смесь отравляющих веществ»

По результатам исследований бутылок установлено, что в пиве содержалась смесь высокотоксичных отравляющих веществ, которые являются аналогом VX, запрещенного Конвенцией о химическом оружии 1993 года, уточнили в спецслужбе.

«При употреблении вызывает мучительную смерть в течение 20 минут», - пояснили в ФСБ.

В ведомстве также напомнили, что спецслужбы Украины продолжают активно искать потенциальных исполнителей терактов и диверсий. При этом те, кто согласится на сотрудничество с ними, будут привлечены к уголовной ответственности и понесут суровое наказание, добавили там.

Напомним, что ранее суд приговорил петербуржца Юрия Петраша* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) к десяти годам лишения свободы за попытку поджога здания ФСБ. По данным следствия, он облил легковоспламеняющейся жидкостью входные двери.

