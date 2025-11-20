Криминальный авторитет Марс сел за статус положенца

В Свердловской области к 13 годам колонии приговорили 34-летнего ранее судимого гражданина, признанного виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и оскорблении сотрудника при исполнении. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По данным следствия, в 2024 году осужденный был наделен лидерами преступного мира статусом положенца, благодаря которому распространял преступные традиции, контролировал деятельность криминальных структур на территории региона. Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, речь о Марселе Гасанове известном в преступном мире как Марсель Махачкалинский или Марс.

По словам начальника пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых, фигурант ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе по статьям «Разбой» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». После освобождения из мест лишения свободы фигурант убыл в Дагестан, но вскоре вернулся на постоянное место жительства в Екатеринбург и продолжил противоправную деятельность.

Ранее сообщалось, что Виталий Тоакэ, которому вменяется занятие высшего положения в преступной иерархии, отрицает вменяемый криминальный статус.