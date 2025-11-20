Женщина убила младенца и спрятала тело в диване в Петербурге

В Петербурге задержана женщина, обвиняемая в убийстве собственного ребенка - девочки 2025 года рождения. О преступлении с момента его совершения не было известно почти две недели.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу, тело младенца с явными признаками насильственной смерти обнаружил вечером 19 ноября отец ребенка, вернувшийся после отсутствия в квартиру дома в Апраксином переулке в центре Северной столицы.

Как установлено предварительным следствием, ночью 7 ноября мать девочки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушила свою дочь, положила тело в сумку и спрятала в диван, после чего скрылась с места происшествия.

"Женщина задержана, ей предъявлено обвинение, следствие ходатайствует об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Как выяснилось, обвиняемая состояла на специализированном учете за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей. В связи с этим следствие даст правовую оценку действиям (бездействию) ответственных должностных лиц, а также установит причины и условия произошедшего.

Согласно пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ, за убийство малолетнего женщине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.