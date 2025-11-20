Мощный взрыв снес здание в российском регионе

В Приморском крае взорвалась котельная. ЧП случилось в поселке Липовцы. В результате инцидента часть здания была практически полностью разрушена, передает Amur Mash.

По предварительной информации, в момент взрыва в котельной находился сотрудник, осуществлявший дежурство. Кочегар получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован. Мужчина находится в реанимации. О его состоянии на данный момент ничего не известно.

Сразу после происшествия на место ЧП прибыли бригады экстренных служб. Спасатели начали работы по разбору завалов и оценке масштабов разрушений.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего взрыва. Специалисты продолжают работу на месте происшествия, чтобы оценить полный масштаб разрушений.