Сотрудники ФСБ задержали жителя ДНР, который готовил покушение на высокопоставленного офицера Минобороны России.

Мужчина действовал по указанию военной разведки Украины, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. В ноябре 2025 года он получил от кураторов две упаковки с бутылками английского пива, которые он должен был передать офицеру в качестве подарка.

В момент передачи злоумышленника схватили сотрудники ФСБ. Бутылки отправили на экспертизу, которая показала, что в пиве содержатся отравляющие вещества колхицин и третбутилбициклофосфат. Они являются аналогом боевого отравляющего вещества VX нервно-паралитического действия, запрещенного Конвенцией о химическом оружии 1993 года. Эта смесь ядов вызвала бы мучительную смерть в течение 20 минут.

Имя офицера, в отношении которого готовился теракт, не раскрывается.

Также установлено, что задержанный с помощью беспилотников получал от Украины взрывчатку, которую планировали использовать для совершения диверсий в ДНР.

Ранее ФСБ предотвратила убийство одного из высших чиновников России. Взрыв хотели совершить у могилы близких чиновника на Троекуровском кладбище Москвы с помощью спрятанной в вазе с цветами видеокамеры.