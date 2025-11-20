Порностудию с двухлетними детьми накрыли в российском городе

В Санкт‑Петербург полиция пресекла изготовление порнографических материалов с детьми в возрасте от одного до двух лет. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД России по городу и области.

© dragana991/iStock.com

По версии следствия, не позднее 2015 года группа лиц организовала порностудию, на которой использовали детей от одного до двух лет для изготовления порнографических фотографий. Далее снимки добавляли в интернет, в том числе в сегмент «даркнет».

Членов группировки задержали. У них дома изъяли телефоны и носители информации.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали четырех трансвеститов, организовавших порностудию в квартире.