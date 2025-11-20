В Херсонской области сотрудники ТЦК сбили мужчину на велосипеде

В российских силовых структурах рассказали РИА Новости, что сотрудники ТЦК во временно оккупированной ВСУ части Херсонской области сбили велосипедиста в ходе принудительной мобилизации.

«В Херсонской области автомобиль ТЦК переехал велосипедиста», — сказал собеседник агентства, отметив, что видео происшествия уже расходится в социальных сетях.

Как он указал, ТЦКашники, предположительно, хотели подрезать велосипедиста, но в итоге он оказался под колёсами внедорожника.

Ранее в Черкасской области умер насильно мобилизованный сотрудниками ТЦК тренер по брейк-дансу Евгений Кушнир.

Вместе с этим в Ровненской области на Украине скончался мужчина, которого удерживали в военкомате.