Туристы из РФ уже сутки ждут помощи во Вьетнаме

Российские туристы уже сутки ждут помощи во Вьетнаме — они застряли на мосту из-за сильного наводнения.

Об этом пишет Telegram-канал RT со ссылкой на туристические чаты.

Отмечается, что экскурсионный автобус примерно с 20 россиянами из-за стихии встал в пробку на переправе. Трассу дальше размыло. Рядом нет спасателей или военных, ближайшая деревня ушла под воду.

«Там домов уже нету, и вода прибывает», — говорится в одном из сообщений.

Запасы еды и воды заканчиваются, в автобусе отключилось электричество. По предварительным данным, в салоне есть подростки. У некоторых туристов в ближайшие дни должны быть рейсы в Россию.