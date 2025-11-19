Группа российских туристов застряла на мосту во Вьетнаме

Группа туристов из РФ застряла на мосту во Вьетнаме из-за разлившейся реки. 20 россиян уже сутки не могут сдвинуться с места.

Об этом в среду, 19 ноября, сообщил Telegram-канал Baza.

— Мост смыло почти полностью, а вода продолжает подниматься. Туристы выехали на экскурсию из Нячанга в Дананг вечером в понедельник, 17 ноября, а обратно — вечером 18-го. Ночью автобус остановился из-за наводнения, — сказано в публикации.

Отмечается, что среди туристов есть подростки 14 лет и несколько человек с диабетом. У части группы 19 и 20 ноября должны были быть рейсы в Россию.

Россияне рассказали, что дозвониться удалось только до консульства в Дананге. Остальные телефоны или молчали, или «отмахнулись». Полиции и спасателей рядом нет — половина местной деревни ушла под воду «по самые крыши», спасательные работы не ведутся даже среди местных жителей.

Также на мосту стоят несколько большегрузов и пара автобусов с туристами из КНР и Вьетнама — движение полностью заблокировано, уточнили в посте.

