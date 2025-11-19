У берегов Стамбула погиб российский моряк

В Мраморном море у побережья Стамбула на танкере Swanlake произошел инцидент — моряки отравились парами топлива в результате утечки. Один член экипажа погиб, двое были экстренно госпитализированы, передает телеканал NTV.

По данным телеканала, судно шло под флагом Панамы, на его борту находились 13 моряков, граждан России.

Сигнал бедствия поступил около 17:30 по местному времени (17:30 мск). Власти Турции незамедлительно направили к месту происшествия береговую охрану, морскую полицию, сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям и представителей мэрии Стамбула.

Представители экстренных служб эвакуировали не пострадавших членов экипажа.

Российский моряк выжил после кораблекрушения у берегов Мавритании

Генеральное консульство РФ в Стамбуле отметило, что запросило у турецких властей информацию об инциденте.