У берегов Стамбула погиб российский моряк

Илья Родин

В Мраморном море у побережья Стамбула на танкере Swanlake произошел инцидент — моряки отравились парами топлива в результате утечки. Один член экипажа погиб, двое были экстренно госпитализированы, передает телеканал NTV.

© РИА Новости

По данным телеканала, судно шло под флагом Панамы, на его борту находились 13 моряков, граждан России.

Сигнал бедствия поступил около 17:30 по местному времени (17:30 мск). Власти Турции незамедлительно направили к месту происшествия береговую охрану, морскую полицию, сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям и представителей мэрии Стамбула.

Представители экстренных служб эвакуировали не пострадавших членов экипажа.

Генеральное консульство РФ в Стамбуле отметило, что запросило у турецких властей информацию об инциденте.