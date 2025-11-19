Преподаватель балалайки из Екатеринбурга уволился после обвинений в насилии над детьми

Учитель по игре на балалайке из Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела и уволился по собственному желанию. Об этом стало известно URA.RU.

© Telegram-канал Baza

Руководитель детского ансамбля «Обертон» школы №17 33-летний Артем Ваганов покинул образовательное учреждение после начала уголовного разбирательства.

«Школа незамедлительно сообщила о поступившей информации во все органы профилактики. Полиция ведет расследование», — уточнила глава департамента образования Екатеринбурга Инна Гумбатова.

По информации СМИ, причиной возбуждения уголовного дела по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни» УК РФ стало странное хобби педагога. Он якобы приглашал к себе домой школьников в возрасте от 10 до 15 лет, душил их пакетом под предлогом «проверки дыхания» и платил за это.

Долгое время педагогу удавалось скрывать увлечение. Правоохранители обратили на мужчину внимание после появления в сети видео, на котором он сидит перед лежащим на полу мальчиком и стягивает ему горло пакетом. Родители школьника обратились в полицию, оттуда материалы передали в региональное управление СК РФ. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.