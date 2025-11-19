В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру

Извержение вулкана Семеру произошло в провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии на высоте 5676 метров над уровнем моря. Об этом говорится в заявлении Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф республики.

Отмечается, что пепел достиг высоты в две тысячи метров над кратером вулкана, или 5676 метров над уровнем моря. В связи с этим уровень активности Семеру повысили с третьего до четвертого, который характеризуется как «Осторожно».

Пепел распространяется в северном и северо-западном направлениях. Жителей близлежащих районов призвали соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру в радиусе 2,5 километров из-за риска выбрасывания вулканом раскаленных камней.