Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил разрешение на возбуждение дел против шести судей в ходе Высшей квалификационной коллегии судей, пишет ТАСС.

Уголовные дела грозят судье Шовгеновского районного суда Адыгеи Адаме Воитлеве, зампредседателя Ленинского районного суда Курска Ольге Петровой, мировому судье судебного участка № 7 Нальчикского судебного района КБР в отставке Мухамеду Темботову, председателю Смольненского районного суда Петербурга в отставке Валерию Тарасовуи судье этого же суда Каринэ Голиковой, судье Краснослободского райсуда Мордовии Вячеславу Круглову.

Агентство со ссылкой на источник сообщило, что Высшая квалификационная коллегия судей 27 ноября рассмотрит прекращение отставки судьи Чернова, фигурировавшего в истории с Момотовым.

17 ноября Высшая квалификационная коллегия судей сообщила, что на заседании рассмотрят представление Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Ольги Петровой.