На Урале загорелись цистерны с газом на границе двух регионов

Две цистерны с газом загорелись на границе Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД) в своем Telegram-канале.

«Произошло возгорание двух вагонов-цистерн в хвостовой части грузового поезда. К месту происшествия направлены два пожарных поезда СвЖД», — сообщили в компании.

Инцидент произошел на перегоне Шамары — Кордон около 17:47 по местному времени (15:47 по мск). После взрыва движение на перегоне было приостановлено, из-за чего возможны задержки пассажирских поездов. Обстоятельства происшествия пока неизвестны.

До этого поезд с топливом сошел с рельсов и загорелся в мексиканском штате Идальго.

Инцидент произошел во время запланированного рейса состава. После схода одного из вагонов, перевозившего горючие материалы, случился взрыв, вызвавший пожар. Густой столб дыма, образовавшийся в результате ЧП, был с большого расстояния.