В центре Москвы в элитном ЖК начался мощный пожар

В элитном столичном ЖК Lucky начался мощный пожар — загорелась одна из дорогостоящих квартир, пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в среду, 17 ноября, в жилом помещении на 17 этаже в доме премиум-класса на 2-й Звенигородской улице в центре Москвы.

«В главное управление МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица 2-я Звенигородская, дом 14. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что из окон 17-го этажа 19-этажного жилого дома наблюдается открытое горение», — заметили в пресс-службе столичного главка МЧС России.

В общей сложности, к работам привлечены 12 человек, задействованы 3 единицы спецтехники. Жильцы комплекса самостоятельно покинули здание, помощь не потребовалась.

По данным из открытых источников, стоимость квартир в комплексе составляет от 108 млн рублей до 800 млн рублей.

В МЧС отметили, что причиной пожара стал выброс пара. Разрушений и пострадавших нет, уточнили в ведомстве.