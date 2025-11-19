Двое мужчин до смерти избили знакомого в квартире на юге Москвы

Двое мужчин напали на своего знакомого в квартире дома на Домодедовской улице в столице и избили его. Потерпевший скончался до прибытия врачей. Одного из подозреваемых поймали.

Об этом в среду, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по городу Москве.

— По данным следствия, 14 ноября 2025 год двое фигурантов, находясь в квартире жилого дома, расположенного на Домодедовской улице в городе Москве, в ходе ссоры на почве внезапно возникшей личной неприязни избили своего знакомого. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Злоумышленники покинули квартиру, но правоохранителям удалось задержать одного из них. Мужчине предъявили обвинение. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Следователи будут просить суд об аресте фигуранта. Силовики продолжают розыск второго подозреваемого.

До этого житель Подмосковья вместе со своим другом избил знакомого на пешеходном переходе в селе Васильевское. В результате потерпевшему причинили тяжкий вред здоровью. Уголовное дело одного из обвиняемых направили в суд.