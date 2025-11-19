В Таиланде задержали кибермошенника из России

Киберполиция Таиланда задержала в Бангкоке гражданина России по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на таиландское СМИ.

Речь идет о 34-летнем россиянине Павле Совине. Его подозревают в кибермошенничестве и отмывании денег в составе преступной группы.

«При задержании подозреваемого у него были изъяты один мобильный телефон, четыре банковские книжки, шесть карточек банкоматов и паспорт», — говорится в тексте.

По данным киберполиции Таиланда, Совин за несколько месяцев выманил у 70-летней гражданки Таиланда, владелицы одной из известных в стране фирм по производству БАДов и средств китайской травной медицины, более 11 миллионов таиландских бат (свыше 350 тысяч долларов) на инвестиции на фондовой бирже и других финансовых рынках через инвестиционную компанию MIROX, интернет-сайт, которой был подделан мошенниками. После того, как «домашняя страница» женщины на сайте перестала обновляться, жертва обратилась в полицию.

В результате расследования киберполиция Таиланда установила, что украденные у гражданки страны деньги после нескольких транзакций оказались на принадлежащих Совину банковских счетах. Россиянин все подозрения и обвинения отрицает, виновным он себя не признает. Ему предварительно предъявлены обвинения в соучастии в мошенничестве в составе преступной группы и фальсификации данных в компьютерных сетях.