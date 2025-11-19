Спасатели вызволили запертого в машине в Новой Москве 10-месячного ребенка

Спасатели пришли на помощь 10-летнему ребенку, который оказался заперт в автомобиле в поселке Фабрики имени 1-го мая в Новой Москве.

Об этом в среду, 19 ноября, сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

— Днем 19 ноября сотрудники службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра выехали в поселок Фабрики имени 1-го мая. По заявке в машине оказался заперт 10-месячный ребенок. Женщина вышла из автомобиля, и двери заблокировались, — рассказали в Telegram-канале департамента.

Спасатели аккуратно вскрыли дверь машины с помощью специального инструмента. Ребенка достали из салона и передали матери. Помощь врачей ему не потребовалась.

Ранее в машине на Бескудниковском бульваре заперли девочку. На это обратили внимание прохожие. Очевидцы сообщили, что она не шевелилась более получаса и не реагировала на стук в стекло. Других подробностей произошедшего не приводилось.