В Норильске на руднике погиб рабочий

На руднике в Норильске, произошел несчастный случай со смертельным исходом. Как сообщает региональное управление Следственного комитета РФ, погиб 28-летний рабочий.

По данному факту следственным отделом по городу Норильску организована процессуальная проверка. На место происшествия незамедлительно выехала оперативно-следственная группа для установления всех обстоятельств инцидента и определения причин трагедии.

Это уже не первый несчастный случай на производстве в Норильске в текущем году, что вызывает обеспокоенность контролирующих органов.