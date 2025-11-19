Бабушка выжила после падения на рельсы в метро Москвы

Пожилая женщина выжила после падения на рельсы на станции метро «Полежаевская» в Москве.

Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб столицы.

«Бабушка упала на рельсы на станции метро «Полежаевская». Вытащили, живая», — сказал источник.

19 ноября Дептранс Москвы сообщил, что человек упал на пути на фиолетовой ветке метро Москвы. Поезда начали вводить в график уже спустя четыре минуты после инцидента, который произошел около 15:29 (мск).

7 ноября в Москве из-за человека на пути произошел сбой на красной ветке.

14 октября женщину спасли после падения на рельсы на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы. Пострадавшую подняли на платформу, после чего ее передали медикам.

Из-за случившегося между станциями «Таганская» и «Выхино» на фиолетовой ветке московского метро приостанавливали движение поездов.