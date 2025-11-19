На владельца собак, напавших на четырех человек в Новой Москве, возбудили дело

В отношении 47-летнего мужчины, проживающего в ДСК «Мичуринец» в Новой Москве, возбудили уголовное дело после того, как его собаки напали на четырех человек.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 19 ноября, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— В отношении 47-летнего жителя поселка ДСК «Мичуринец» района Внуково возбуждено уголовное дело. Обвиняемый, действуя их хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, систематически натравливал двух своих собак породы кане-корсо и питбультерьер на соседей, используя животных в качестве оружия, — рассказала Нефедова.

Одна из потерпевших рассказала, что видела, как мужчина натравил своих псов на соседа. Собаки набросились на него и покусали. Животные причинили вред здоровью средней тяжести трем людям: двум мужчинам и женщине. Владельца собак задержали и отправили в СИЗО. В скором времени он предстанет перед судом.

Ранее сообщалось, что собаки напали на четырех людей, в том числе и на двух детей, в Новой Москве. По факту произошедшего Следственный комитет начал проверку, а глава ведомства Алесандр Бастрыкин запросил отчет о ее ходе и результатах.