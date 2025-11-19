В деле о похищении российского подростка «спортиками» поставили точку

В Санкт-Петербурге следователи поставили точку в расследовании уголовного дела в отношении четырех мужчин, которые выполняли задание по похищению подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчины проходят обвиняемыми по статьям 126 («Похищение человека») и 163 («Вымогательство») УК РФ. Их дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, вечером 6 марта трое фигурантов похитили подростка, посадили его в автомобиль и ездили с ним до 7 марта, избивая и требуя передать им 1,5 миллиона рублей. Несовершеннолетний позвонил отцу и попросил перевести ему 300 тысяч рублей.

Получив перевод на банковскую карту, школьник снял 174 тысячи рублей в банкомате и передал их злоумышленникам, 126 тысяч перевел посредством криптовалютой транзакции, а оставшуюся сумму пообещал отдать позднее. 7 марта его отпустили в Сестрорецке. Правоохранители выяснили, что злоумышленники получили через мессенджер задание о нападении на подростка, который преступным путем присвоил себе деньги.

Ранее сообщалось, что в России появилось криминальное движение «спортиков», члены которой избивают наркокурьеров — тех, кто обманывает магазины и присваивает себе деньги или наркотики.