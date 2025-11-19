Российский школьник взял у бабушки 100 рублей и пропал

В Калининградской области второй день ищут 11-летнего Алексея Рахимова. Об этом сообщает местное издание «Клопс».

По информации СМИ, школьник пропал вечером 18 ноября. Мальчик не пошел на занятия в школу, а вечером отправился к бабушке, которая живет неподалеку от его дома. Там он попросил 100 рублей, и, заполучив их у бабушки, направился в компьютерный клуб в Батальном переулке. Около 21:00 школьник покинул клуб, но до дома так и не дошел.

Ребенок был одет в черную куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, черные кроссовки. В издании отметили, что на вид мальчику 11 лет. Его рост около 160 сантиметров. У школьника светлые волосы и серо-голубые глаза.