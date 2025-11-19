В пермском аэропорту пьяная женщина напала на сотрудника полиции

В отношении пермячки, применившей насилие к сотруднику правоохранительных органов в аэропорту, возбуждено уголовное дело. Как сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, инцидент произошел в ноябре 2025 года в здании аэровокзала международного аэропорта «Пермь».

По данным следствия, подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушала общественный порядок и отказалась выполнять законные требования сотрудника полиции. После применения спецсредств в виде наручников женщина продолжила противоправные действия и применила насилие к представителю власти. Ее действия были незамедлительно пресечены нарядом полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).