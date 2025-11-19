На востоке Москвы задержали двух иностранцев с 40 свертками с наркотиками

Полицейские задержали на Аллее Первой Маевки в столичном районе Вешняки двух иностранцев. С собой у них было 40 свертков с наркотиками.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 19 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

— В ходе патрулирования на Аллее Первой Маевки полицейские остановили для проверки документов двоих мужчин 19 и 20 лет. При общении сотрудники полиции обратили внимание, что граждане заметно нервничают. В результате личного досмотра у них было обнаружено 40 свертков с веществами, общей массой более 200 граммов, — рассказали на сайте ведомства.

Экспертиза показала, что в пакетиках находился N-метилэфедрон. Иностранцы хотели сбыть наркотики с помощью тайников-закладок. В отношении мужчин возбудили уголовное дело. Обоих подозреваемых отправили в СИЗО. Кроме того, в отношении иностранцев составили протоколы о незаконном пребывании на территории РФ.

До этого правоохранители задержали гражданина другой страны с наркотиками в подмосковном Ногинске. Иностранца остановили около леса. С собой он нес 156 свертков с N-метилэфедроном. Фигуранта заключили под стражу.