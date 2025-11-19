Охта отравлена, Нева на очереди: Петербургу предрекли экологическую катастрофу

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал расследование уголовного дела после загрязнения реки Охты — притока Невы, главного источника воды жителей города. Как сообщает «Царьград», Петербургу предрекают экологическую катастрофу.

Запах канализации

20 октября в Выборгском районе Санкт-Петербурга лопнула труба канализационного коллектора. Порыв был серьезный — на перекрестке 1-го Муринского проспекта и улицы Харченко случился сначала размыв, а потом и провал грунта.

Уже на следующий день жители Калининского и Красногвардейского районов пожаловались на запах канализации в районе Муринского ручья и реки Охты. Выяснилось, что содержание органических веществ в Охте достигло 120 мг/л, что вдвое превышает предельно-допустимую концентрацию (ПДК). Органика превысила норму в десятки раз — 260 мг/л при ПДК 17,3 мг/л. Вскоре в обоих водоемах начала гибнуть рыба.

Генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар отмечает, что подобные прорывы могут случиться во многих российских городах. Он назвал две причины: недофинансирование ЖКХ и банальное воровство, когда трубы «вытаскивают, красят и кладут обратно».

В Петербурге к порыву отнеслись внимательно. Из-за просадки грунта из расположенного рядом дома вывели 186 жильцов, в том числе 14 детей. Тех, кто не смог уехать к родным и знакомым, временно разместили в школе №104. Телеканал отмечает, что позднее жители стали возвращаться в свои дома, однако проблема просадки грунта и продолжающегося отравления рек осталась.

Депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к генпрокурору Александру Гуцану с просьбой проверить последствия аварии на Выборгском канализационном коллекторе. Политик предположил, что авария может угрожать главному источнику питьевой воды для питерцев — Неве.

Что делать петербуржцам?

Врач-гигиенист Андрей Мосов считает ситуацию крайне опасной. Он отметил, что стоки бытовой канализации содержат кишечную палочку и множество других «подарков». В результате люди могут получить тяжелое отравление.

Питерские СМИ уже заявляют, что стоки, вероятно, уже попали в водозабор. Юрий Гончар тем временем считает ситуацию поправимой: водоканал Санкт-Петербурга один из лучших стране и успешно очищает воду. Жителям города при этом все равно рекомендуется быть острожными.

«Если почувствуете, что вода из-под крана пахнет или и у неё изменился цвет, её нужно пропустить через обычный бытовой фильтр, а потом для верности прокипятить», — заявил эксперт.

Гончар добавил, что если человек тревожится, то может какое-то время попить бутилированную воду из магазина. Еще один вариант — фильтр с обратным осмосом. Фактически он превращает воду в дистиллят без каких-либо примесей.