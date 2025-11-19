Аферисты обманули пенсионера из Москвы под видом замены ключей от домофона

Злоумышленники обманули 67-летнего жителя Зеленограда под видом замены ключей от домофона. Пенсионера ввели в заблуждение и забрали у него более миллиона рублей.

Об этом в среду, 19 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

— 67-летнему жителю 10 микрорайона Зеленограда поступил звонок от женщины, которая стала выдавать себя за его соседку. Она сообщила, что ему необходимо получить новые ключи от домофона, и узнала от пенсионера личную информацию. В этот же день мужчине стали звонить от имени работников различных ведомств, утверждая, что его личным кабинетом на госпортале завладели злоумышленники, — рассказали на сайте ведомства.

Потерпевший передал деньги прибывшему к нему водителю. Впоследствии полицейские задержали подозреваемого в пособничестве мошенникам. Им оказался 36-летний москвич. Он забрал деньги у ничего не подозревающего водителя и перевел их злоумышленникам. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

Ранее аферисты обманули 78-летнего жителя подмосковного Ногинска. Пенсионера ввели в заблуждение под видом замены домофона. В итоге мужчина лишился почти пяти миллионов рублей. Правоохранители задержали пособника мошенников. Он успел перевести деньги соучастникам преступления. Молодого человека заключили под стражу.