Суд в Екатеринбурге вынес приговор патологоанатому-педофилу

Суд вынес обвинительный приговор 33-летнему патологоанатому, признанному виновным в изнасиловании 12-летней девочки. Как установило следствие, преступник создал религиозное сообщество, придерживающееся кришнаитских традиций, где и познакомился с родителями потерпевшей.

Используя свое влияние, мужчина организовал тайный брак с несовершеннолетней, проведя соответствующий обряд согласно своим религиозным убеждениям, после чего вступил с ней в сексуальную связь, сообщает телеграм-канал Е1.RU.

Суд квалифицировал действия обвиняемого как особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. В результате судебного разбирательства педофилу назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.