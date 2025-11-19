Мужчина задушил сожительницу капроновыми колготками за нецензурные оскорбления

Житель Томска будет осужден за жестокое убийство своей сожительницы, совершенное в октябре 2025 года. По данным следствия, преступление стало результатом бытового конфликта, возникшего между 36-летним мужчиной и женщиной во время совместного распития спиртных напитков.

Причиной вспышки агрессии послужила нецензурная брань, которую женщина употребила в адрес мужчины. Это оскорбление вызвало у него внезапный приступ ярости, приведший к трагическим последствиям.

Согласно официальному заявлению прокуратуры, мужчина сначала нанес сожительнице удар ладонью по лицу, от которого она упала на диван. Затем, находясь в состоянии аффекта, он использовал находившиеся под рукой капроновые колготки, чтобы задушить пострадавшую.

Обнаружив, что женщина не подает признаков жизни, преступник осознал содеянное и попытался скрыть следы преступления. В панике он сжег колготки, использованные в качестве орудия убийства, в печи.

В настоящее время обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления. Мера пресечения в виде заключения под стражу сохраняется, материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.