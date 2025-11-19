В Подмосковье поймали школьника, хотевшего устроить пожар в кинотеатре

В подмосковном Одинцове задержали юношу, который планировал устроить пожар в кинотеатре «Юность». 16-летний подросток действовал по заданию кураторов и до этого успел спалить два объекта.

Об этом в среду, 19 ноября, сообщили в Telegram-канале Mash.

— Школьник с бензином задержан в подмосковном Одинцово — он шел сжигать кинотеатр по заказу украинских мошенников. Кураторы представились 16-летнему парню представителями спецслужб. Сначала вынудили спалить военторг на Можайском шоссе (ущерб оценивают в 35 миллионов), после — релейный шкаф, — говорится в публикации.

Довести начатое до конца подростку не удалось. Его приняли сотрудники ФСБ по пути в кинотеатр. Силовики выяснили, что юноша собирался поджечь зал во время сеанса детского фильма. В отношении подростка, по неподтвержденным данным, возбудили уголовное дело и заключили его под стражу.

Ранее другой 16-летний подросток устроил пожар в кинотеатре торгового центра «Авиапарк» в Москве. Его задержали. Юноша объяснил, зачем он пошел на преступление. По его словам, с ним связались неизвестные и запугали тем, что он якобы нарушил закон. После этого парень попытался перевести мошенникам деньги с банковской карты отца, а затем по указке злоумышленников поджег кинозал.