В Чите вынесли приговор иностранцу

В Чите 2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 17 годам иностранца, который, находясь в красноярском СИЗО, публично оправдывал терроризм, проинформировала прокуратура Забайкальского края.

Суд установил: в июне 2024 года 38-летний иностранный гражданин, находясь в СИЗО-1 Красноярска в связи с осуждением за такое же преступление, публично оправдывал деятельность террористической организации, запрещенной на территории РФ.

С учетом предыдущего приговора суд назначил подсудимому наказание в виде 17 лет лишения свободы. Первые пять лет осужденный будет отбывать в тюрьме, оставшиеся годы – в исправительной колонии строгого режима.

Иностранец признан виновным по статье о публичном оправдании терроризма, уточнили в надзорном ведомстве.