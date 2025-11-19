Старшеклассница найдена мертвой на круизном лайнере

Чирлидерша из старшей школы Флориды погибла на борту круизного лайнера. Ее тело было найдено в каюте, завернутое в одеяло и спрятанное под кроватью. Об этом сообщает New York Post.

18-летняя старшеклассница из Тайтусвилла Анна Кепнер в начале этого месяца отправилась со своей семьей в шестидневный круиз по Карибскому морю на лайнере Carnival Horizon. Сообщается, что 7 ноября она была найдена мертвой в своей каюте уборщицей. Ее тело было завернуто в одеяло, накрыто спасательными жилетами и спрятано под кроватью.

Как рассказали СМИ источники, вечером за ужином Анна сказала родным, что плохо себя чувствует, и ушла в свою комнату. Однако на следующее утро, когда семья собралась за завтраком, девушки нигде не было.

Ее поиски по всему короблю, который может разместить почти 4000 пассажиров, продолжались до 11 часов утра, пока в ее каюту не зашла горничная, чтобы провести уборку. Она и обнаружила тело под кроватью.

После ужасной находки круизный лайнер взял курс на порт Майами, штат Флорида. Поскольку Анна погибла в международных водах, расследованием ее гибели займется ФБР.

