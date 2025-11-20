В Рязанской области после атаки БПЛА произошел пожар

Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Рязанской области, произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Павел Малков.

"Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области уничтожены БПЛА. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы", - написал он.

Также падение обломков произошло в нескольких районах Рязани. Пострадавших и серьезных повреждений гражданской инфраструктуры нет.

"В течение дня будут проводиться работы по ликвидации обломков. Пожалуйста, не приближайтесь к ним и в случае их обнаружения немедленно вызывайте оперативные службы по номеру 112", - проинформировал глава региона.

Он напомнил, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео последствий террористических атак.