Догхантеры массово травят собак в российском регионе

В поселке Чистые Ключи Шелеховского района Иркутской области произошла серия жестоких отравлений домашних и бездомных животных. Местные жители обнаружили разбросанные на улицах сосиски, наполненные белым порошкообразным веществом. Вскоре после этого они стали свидетелями гибели собак, которые скулили, бились в конвульсиях и умирали в муках. По предварительным данным, жертвами отравления стали как минимум четыре животных, сообщает телграм-канал "Babr Mash".

Одну из собак обеспокоенные жители успели доставить в ветеринарную клинику, однако спасти ее не удалось. Специалисты подтвердили, что смерть наступила в результате воздействия сильнодействующего яда. По словам местных жителей, аналогичные случаи гибели наблюдаются и среди других животных — находят тела кошек и голубей, что свидетельствует о массовом характере происходящего.

Правоохранительные органы начали проверку по факту жестокого обращения с животными. Прокуратура взяла ситуацию под особый контроль. Жители поселка надеются, что виновные в организации массового отравления будут найдены и понесут заслуженное наказание.