В Симферополе девушка задушила сына-школьника

В Симферополе мать задушила девятилетнего сына, сообщает Telegram-канал Mash. Мальчик просил есть и пить, чем вызвал агрессию психически неуравновешенной девушки.

© Российская Газета

Эту семью соседи хорошо знали: мама мальчика Надежда страдала психическим заболеванием и недавно проходила лечение в специализированной клинике. Сын девушки хорошо учился, но денег в семье было мало - соседи подкармливали ребенка и дарили ему одежду.

Выйдя из больницы, Надежда снова стала вести себя агрессивно. Во время вспышек ярости женщина набрасывалась на сына и угрожала его убить. А недавно ребенок сам позвонил отчиму и попросил помощи. Когда мужчина пришел домой, мальчик уже был убит.

По данным канала, подозреваемая госпитализирована. Официальных заявлений СК об этом убийстве пока не поступало.

Ранее "РГ" писала, что в Москве и Подмосковье матери убили собственных сыновей, обе обвиняемые сделали это на фоне психических расстройств.