В российском регионе задержали подозреваемого в подготовке диверсии

В Кабардино-Балкарии сотрудники УФСБ России по региону задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке диверсии и государственной измене.

Задержан, по данным ведомства, 34-летний житель Кабардино-Балкарии, причастный к госизмене в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ.

Находясь на территории Украины, мужчина, как сообщается, наладил контакт с представителями спецслужб этой страны и по их указанию въехал на российскую территорию с целью подготовки и осуществления диверсии в Кабардино-Балкарии.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ, санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы.