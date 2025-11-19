Долина приехала в суд

Певица Лариса Долина приехала в Балашихинский суд Подмосковья для дачи показаний по делу о мошенниках, которые убедили ее продать квартиру. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Черный микроавтобус подвез Долину к запасному входу в суд, не предназначенному для прохода граждан. На вопрос журналистов о том, как она себя чувствует, певица ответила: "Превосходно". Допрос артистки, как и прочие заседания по делу, пройдет в закрытом режиме.