Два человека погибли при пожаре в квартире на западе Москвы

В результате пожара в столичном районе Крылатское погибли два человека. Об этом в среду, 19 ноября, сообщает «МК».

Возгорание произошло в 8:35 в жилом доме на улице Крылатские Холмы. В двухкомнатной квартире загорелась одна из комнат, площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Огонь потух сам, однако при обследовании квартиры были найдены тела двух человек. В настоящее время выясняется причина пожара, говорится в материале.

На прошлой неделе пожарные вытащили их охваченного огнем дома в столичном районе Ховрино десять человек. Возгорание произошло в квартире на восьмом этаже из-за вспыхнувшего телевизора.