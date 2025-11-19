В российском городе мужчина привязал собаку к бамперу и тащил ее за машиной

В Донецке, в микрорайоне Гундоровский, произошел вопиющий случай жестокого обращения с животным. Владелец автомобиля «Лада» привязал свою собаку на цепь к бамперу транспортного средства и таким образом тащил ее по дороге, сообщает телеграм-канал "Don Mash".

Ситуация привлекла внимание одной из местных жительниц, которая, став свидетельницей происходящего, немедленно предприняла действия. На своей машине она погналась за автомобилем мужчины, подавая звуковые сигналы и требуя прекратить издевательство над животным. Ее активная гражданская позиция нашла отклик у других водителей, которые совместными усилиями заблокировали проезд, чтобы остановить нарушителя.

После того как движение было перекрыто, хозяин собаки вышел из машины и начал заталкивать животное в салон. В свое оправдание он заявил, что такая транспортировка является для него обычным делом, сославшись на то, что пес якобы не помещается в автомобиле.

Местные жители, ставшие свидетелями данного инцидента, засняли происходящее на видео и передали записи для широкой огласки. Они надеются, что факт жестокого обращения с животным будет должным образом рассмотрен компетентными органами, а виновный понесет заслуженное наказание в соответствии с законодательством.