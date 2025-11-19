Труп мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире на западе Москвы

Правоохранители начали доследственную проверку после того, как в квартире дома на западе Москвы нашли труп мужчины. На его теле обнаружили колото-резаные ранения.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 19 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по городу Москве.

— 19 ноября 2025 года в квартире жилого дома, расположенного в районе Ново-Переделкино в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

На место вызвали правоохранителей. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины. После проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее труп мужчины с ножевыми ранениями нашли в помещении дома на Большой Косинской улице в Москве. Силовики начали проверку. Под подозрение попал собутыльник потерпевшего. Его пока не поймали. Следователи рассматривают различные версии произошедшего.