Пострадавший от мины-ловушки в Красногорске ребенок пришел в себя

В Красногорске 9-летний ребенок, получивший травмы в результате взрыва мины-ловушки, пришел в себя. По словам матери пострадавшего, он чувствует себя бодрее. Врачи Детского центра имени Рошаля готовят ребенка к реабилитации. С ним будут работать психологи, сообщает слова матери MSK1.RU.

© Воробьёв LIVE/Telegram

Напомним, ребенок получил травмы рук в результате взрыва самодельной мины-ловушки. Устройство было завернуто в десятирублевую купюру.

Оно сдетонировало в руках мальчика. Врачи провели шестичасовую операцию. Им удалось сохранить кисти рук, однако часть пальцев все же пришлось ампутировать.

По факту случившегося заведено уголовное дело.